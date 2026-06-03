Verso il polo Rimed-Ismett 2 di Carini | Pianificazione integrata per viabilità servizi e investimenti

Notizia in breve

Le autorità stanno discutendo sulla pianificazione integrata di viabilità, servizi e investimenti per il polo Rimed-Ismett 2 di Carini, nel Palermitano. Il confronto istituzionale continua per definire un percorso condiviso di sviluppo territoriale legato alla realizzazione del progetto. La discussione coinvolge diversi enti locali e regionali, con l’obiettivo di coordinare le attività e le risorse necessarie. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma l’attenzione rimane alta sul percorso di sviluppo previsto.