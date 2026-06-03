Verso il polo Rimed-Ismett 2 di Carini | Pianificazione integrata per viabilità servizi e investimenti
Le autorità stanno discutendo sulla pianificazione integrata di viabilità, servizi e investimenti per il polo Rimed-Ismett 2 di Carini, nel Palermitano. Il confronto istituzionale continua per definire un percorso condiviso di sviluppo territoriale legato alla realizzazione del progetto. La discussione coinvolge diversi enti locali e regionali, con l’obiettivo di coordinare le attività e le risorse necessarie. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma l’attenzione rimane alta sul percorso di sviluppo previsto.
Prosegue il confronto istituzionale per la definizione di un percorso condiviso di sviluppo territoriale legato alla realizzazione del polo Rimed-Ismett 2 di Carini, nel Palermitano. Nel corso dell’incontro di oggi, nella sala Libero Grassi del dipartimento regionale delle Attività produttive a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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