Venezia fiamme divorano un tetto a Castello | scatta l’emergenza

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fiamme hanno avvolto un tetto in un quartiere di Venezia, provocando l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Le squadre si sono trovate di fronte a difficoltà nel gestire le fiamme a causa della scarsità di acqua disponibile nella zona. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Come hanno fatto i soccorsi a gestire la mancanza d'acqua?. Quali sono state le reali cause dell'incendio a Castello?. Chi ha rischiato di rimanere intrappolato tra le fiamme?. Quanto sono gravi i danni strutturali alla mansarda dell'edificio?.? In Breve Incendio scoppiato martedì 2 giugno intorno alle ore 21:00 a Calle Schiavona.. Idranti situati in Riva Sette Martiri hanno causato rallentamenti logistici durante lo spegnimento.. Intervento coordinato di vigili del fuoco, Suem e carabinieri lagunari sul posto.. Rifornimento idrico complesso tramite imbarcazione dei vigili del fuoco di maggiori dimensioni.. Incendio a Castello: fiamme divorano il sottotetto in Calle Schiavona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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