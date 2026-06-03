Valutare in modo da non ferire | la differenza tra giudicare e accompagnare Il ruolo invisibile delle parole

Ogni insegnante si trova di fronte a un compito di valutazione che può influenzare l’allievo più di quanto si immagini. Un commento, anche breve, può aprire o chiudere una porta. La differenza tra giudicare e accompagnare sta nel modo di comunicare: evitare di ferire significa scegliere parole che guidano senza ferire, mantenendo un equilibrio tra sincerità e sensibilità.

Ogni insegnante conosce bene quel momento sospeso che precede una valutazione. Un compito corretto tra le mani, uno sguardo che cerca conferme, una frase pronunciata quasi automaticamente che però può lasciare un segno profondo. Valutare non significa soltanto attribuire un voto o descrivere una prestazione. Significa entrare, spesso inconsapevolmente, nel modo in cui un bambino o un adolescente percepisce sé stesso. Nella scuola si parla molto di apprendimento, di metodologie, di risultati, ma forse ancora troppo poco del peso emotivo della valutazione. Eppure, ogni giudizio ricevuto da un alunno contribuisce lentamente alla costruzione della sua identità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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His family adored the adopted son and treated him as trash; reborn, he stopped begging for love

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L'ostacolo oggi è la valutazione che filtra dai Reds, intorno ai 35 milioni di sterline, oltre 40 milioni di euro, giudicata eccessiva considerando che il contratto del 25enne scadrò nel giugno 2027 e non c'è da parte sua la volontà di rinnovarlo. Ad ogni modo i n x.com