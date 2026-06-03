Vacanze estive 2026 dal Conero ai piccoli borghi perché scegliere le Marche

Notizia in breve

Durante le vacanze estive 2026, le Marche offrono una vasta scelta tra spiagge del Conero, borghi medievali dell’interno e città storiche come Recanati e Gradara. Le località balneari si affacciano su un mare cristallino, mentre i borghi conservano architetture antiche e atmosfere d’altri tempi. La regione si presenta come una destinazione ricca di paesaggi naturali e patrimonio storico, con molte aree facilmente raggiungibili e aperte ai visitatori.