Vacanze estive 2026 dal Conero ai piccoli borghi perché scegliere le Marche
Durante le vacanze estive 2026, le Marche offrono una vasta scelta tra spiagge del Conero, borghi medievali dell’interno e città storiche come Recanati e Gradara. Le località balneari si affacciano su un mare cristallino, mentre i borghi conservano architetture antiche e atmosfere d’altri tempi. La regione si presenta come una destinazione ricca di paesaggi naturali e patrimonio storico, con molte aree facilmente raggiungibili e aperte ai visitatori.
Dalle spiagge del Conero ai piccoli borghi medievali dell'entroterra, fino a città come Recanati e Gradara: le Marche sono costellate da piccoli gioielli da scoprire, che offrono un mix tra natura selvaggia, mare cristallino e storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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