Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - La decisione di Barbara

Temi più discussi: Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne: ecco come cambierà; Dalla sanità alle pensioni, ecco i divari che frenano le opportunità delle donne; Uomini e Donne, Cinzia Paolini ha fatto la sua scelta: Mario o Marco, ecco con chi è stata avvistata poche ore fa; Finale inedito a Uomini e Donne: parterre in rivolta, l'intero studio abbandona la puntata. Maria De Filippi resta in silenzio, ecco cosa è successo.

ESCLUSIVO!!! Una stagione intensa, tra confronti accesi, colpi di scena e nuovi inizi Ecco QUI il resoconto di alcuni dei protagonisti del parterre di questa stagione di #UominieDonne… x.com

Le donne sono vietate nei bagni degli uomini durante i concerti e le partite reddit

Maria De Filippi torna alle origini con Uomini e Donne: ecco come cambierà il programma a settembreLe novità della prossima stagione di Uomini e Donne: Maria De Filippi starebbe pianificando il ritorno alla divisione tra trono classico e over per dare un nuovo ritmo al programma. E non solo. cosmopolitan.com

Uomini e Donne, quando finisce? Ecco la data della Puntata di fine stagioneLa nuova stagione di Uomini e Donne sta per terminare. Ricca di colpi di scena nel trono over ma anche di flop per il trono classico, ecco quando andrà in onda l’ultima puntata del dating show di Mari ... comingsoon.it