Il sequel di Until Dawn, intitolato Until Dawn 2, è stato annunciato con un trailer che ha sorpreso gli spettatori. A differenza del primo capitolo ambientato sulla neve, il nuovo gioco presenta ambientazioni diverse, senza dettagli specifici sulla location. Il trailer mostra immagini inquietanti e un’atmosfera tesa, senza rivelare dettagli sulla trama. La data di uscita non è stata ancora comunicata. L’annuncio ha generato attesa tra i fan del primo capitolo.

Nel 2015, Until Dawn ha riscritto le regole del survival horror interattivo su PlayStation 4, dimostrando che le scelte dei giocatori potevano davvero contare, trasformando ogni partita in un’esperienza unica e irripetibile. Ora, oltre un decennio dopo, Sony e Firesprite Games hanno finalmente tolto i veli dal sequel più atteso dagli amanti del brivido videoludico: Until Dawn 2 arriverà su PS5 nel corso del 2027. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, l’annuncio ufficiale del colosso giapponese è stato accompagnato dal primo trailer mondiale, una promessa visiva che conferma le ambizioni del progetto. Questo non sarà un semplice seguito nostalgico, ma un’esperienza completamente autonoma che mantiene il DNA della serie pur esplorando territori narrativi inediti. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Until Dawn 2 e cambia tutto: il nuovo incubo non è sulla neve e il trailer di annuncio lascia senza parole

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UNTIL DAWN 2 - Announce Trailer reddit

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