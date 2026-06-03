Un pianeta da inventare | laboratorio per bambini

In occasione della mostra "I Preferiti di Marino. Capitolo II - Opus Mundi", in esposizione dal 6 febbraio al 28 giugno 2026 al Centro Arti e Scienze Golinelli, Fondazione Golinelli ha progettato un calendario di eventi di divulgazione scientifica, attività interattive e inclusive e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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