Trasporto ecologico e low cost per il mare e per le serate nelle marine di Melendugno

È ripreso il servizio di trasporto ecologico e a basso costo per raggiungere il mare e le marine di Melendugno. Il servizio collega le aree costiere con mezzi sostenibili, offrendo un’opzione economica per i visitatori. La linea opera durante le serate, facilitando l’accesso alle spiagge e alle zone marine della zona. La ripresa del servizio mira a incentivare l’uso di mezzi ecologici e a migliorare la mobilità nelle aree costiere.

MELENDUGNO – Torna il servizio di trasporto ecologico e low cost per raggiungere il mare e il versante costiero di Melendugno. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune dal sindaco Maurizio Cisternino, dall’assessore al turismo, Francesco Stella e dalla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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