Durante un concerto, Tiziano Ferro si è commosso e ha iniziato a piangere mentre interpretava “La Fine”. Le sue lacrime sono cadute mentre cantava, visibilmente emozionato. Il cantante ha continuato a esibirsi, con il volto segnato dall’intensità del momento, davanti a un pubblico che ha assistito in silenzio. Lo spettacolo si è concluso con Ferro che ha lasciato il palco visibilmente scosso.

Lacrime sul palco e una commozione impossibile da fermare: Tiziano Ferro è il protagonista di un momento particolarmente emozionante avvenuto durante del suo nuovo tour. Tiziano Ferro in lacrime al concerto mentre canta La Fine. Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua enorme sensibilità e la capacità di raccontarsi con una sincerità disarmante. E così nella tappa zero del suo tour negli stadi il cantante si è ritrovato in lacrime mentre cantava La Fine. La canzone è stata lanciata nel 2013 come singolo da Tiziano Ferro e inserita nell’album L’amore è una cosa semplice, uno dei più fortunati e amati dell’artista. In realtà non si tratta di una canzone originale dell’artista, ma di una rivisitazione dell’ omonimo pezzo di Nesli, realizzato qualche anno prima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tiziano Ferro in lacrime sul palco, canta La Fine e si emoziona

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TIZIANO FERRO CROLLA IN DIRETTA SUL PALCO: PIANGE DAVANTI A 50MILA PERSONE, IL VIDEO È VIRALE

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Come vi permettete di parlare male di Tiziano Ferro avete presente tutte le lacrime versate su imbranato per il malessere di turno che non era decisamente al nostro livello e noi lì a cantare e scusa se ti amooo e se ci conosciamooo da due mesi o poco piùù x.com

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