Durante le operazioni antitruffa in Europa sono state sequestrate 42 miliardi di sigarette di contrabbando, lasciando un buco fiscale di circa 16,7 miliardi di euro. Le autorità hanno scoperto che i criminali utilizzano droni e social media per distribuire le sigarette illegali. Le nuove tasse sui tabacchi hanno favorito l’espansione di organizzazioni criminali transnazionali, che approfittano delle restrizioni per aumentare il traffico illecito.

Come fanno i criminali a usare droni e social per vendere sigarette? Perché le nuove tasse alimentano invece le organizzazioni criminali transnazionali? Quali sono i Paesi europei dove il mercato nero è più esploso? Chi finanzia i dati che stimano l'aumento del commercio illecito??? In Breve Il mercato illegale è cresciuto del 7% rispetto all'anno precedente secondo KPMG. La Francia registra il picco con 20,5 miliardi di sigarette illecite consumate. Distribuzione tram . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tabacco illegale in UE: 42 miliardi di sigarette, buco di 16,7 mld

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