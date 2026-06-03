Svezia-Grecia Amichevole di preparazione 04-06-2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:00, la Svezia di Potter sfida la Grecia di Jovanovic in un’amichevole di preparazione al Mondiale 2026. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con le squadre pronte a testare le proprie strategie prima delle qualificazioni. Le quote puntano su un pareggio, mentre i pronostici indicano una partita equilibrata tra le due nazionali.

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Seconda amichevole di preparazione al mondiale 2026 per la Svezia di Potter che affronta la Grecia di Jovanovic. I Blågult intanto vengono dalla prima amichevole persa contro la Norvegia nettamente, e sono un esempio di come a volte sia i playoff che il nuovo sistema della Nations League possa salvare una qualificazione fallimentare. Nei convocati dell’ex CT del Brighton ci sono ovviamente Gyokeres e Isak oltre agli italiani Hien e Karlstrom. I galanolefki ripartono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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