L’Italposa Forlì ha ottenuto una doppietta contro il New Bollate, portando a casa due vittorie consecutive in tre giorni. Con questi risultati, la squadra si mantiene saldamente al secondo posto nella classifica della serie A1 Softball. La serie di vittorie si è conclusa con il secondo sweep in meno di due settimane. La partita si è svolta senza variazioni nel punteggio tra le due squadre, con l’Italposa che ha mantenuto il controllo del match fino alla fine.

L’ Italposa Forlì centra il secondo sweep nel giro di 48 ore e consolida il secondo posto nella serie A1 Softball. La squadra romagnola, infatti, supera due volte la sorpresa Lacomes New Bollate (squadra B del club milanese), quarta in graduatoria, nell’anticipo della seconda giornata di ritorno: 8-0 (manifesta al quinto inning) e 2-1 i risultati. Le ragazze allenate da Suarez indirizzano sin dalle prime battute garauno, mentre più combattuta è la seconda sfida, in cui a brillare sono le lanciatrici Comar e Cacciamani per Forlì e Lopez per il New Bollate. Decisivo è il singolo di Laura Vigna al terzo inning per il vantaggio finale dell’Italposa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Softball serie A1. Continua la risalita dell’Italposa: doppietta anche col New Bollate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AZZANESE SOFTBALL vs STARS RONCHI - COPPA ITALIA A2 2026

Notizie e thread social correlati

Softball serie A1. L’Italposa mette nel mirino il bis sul diamante del New BollateLa squadra italiana di softball Serie A1 si prepara per una trasferta di Pasqua contro il team di New Bollate.

Softball, Bollate completa la doppietta nel sabato di Serie A1. Bene Forlì, Caronno e PianoroNel campionato di softball di Serie A1, Bollate ha ottenuto una doppietta vincendo entrambe le partite contro Saronno, con il secondo incontro...

Temi più discussi: A1 Softball, sweep per Forlì e Rovigo alla decima giornata. Pari le altre serie; Softball, sabato in scioltezza per Bollate, Forlì e Saronno in Serie A1; Softball A1: tour de force per Collecchio, prima a Rovigo e poi c’è Caronno; Softball: domenica di fuoco per le due squadre di Bollate in Serie A1.

Softball: domenica di fuoco per le due squadre di Bollate in Serie A1Si chiude l'ultima giornata d'andata della Serie A1 2026 per quanto riguarda il softball, ma contemporaneamente si apre anche l'ultima del girone di ... oasport.it

Softball, sabato in scioltezza per Bollate, Forlì e Saronno in Serie A1Termina con tante certezze e poche sorprese il sabato valido per l'ultimo turno del girone di andata Serie A1 di softball. In occasione della giornata ... oasport.it