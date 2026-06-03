Alle 20 di oggi, 3 giugno 2026, si svolge l’estrazione del Simbolotto, collegato alle estrazioni del Lotto. Il gioco si tiene quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, venerdì e sabato. Non sono stati comunicati i numeri estratti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 3 giugno 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di giugno la ruota associata al gioco è quella di Napoli. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 3 giugno 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 3 giugno 2026 | Lotto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Mercoledì 3 Giugno 2026

Notizie e thread social correlati

Simbolotto, estrazione di oggi 2 aprile 2026 | LottoStasera alle ore 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto, il gioco collegato alle estrazioni del Lotto, che avviene quattro volte a settimana.

Simbolotto, estrazione di oggi 3 aprile 2026 | LottoOggi, 3 aprile 2026, alle ore 20 si tiene l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto.

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 29 maggio: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 30 maggio 2026: i numeri vincenti.

Simbolotto, Lotto | Estrazione di oggi mercoledì 3 giugno 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di mercoledì 3 giugno 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 171.500. #Rubriche #Lotto x.com

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 2 giugno perché non ci saranno. I motivi e quando saranno recuperate: il calendarioIn occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno, il calendario delle estrazioni del Lotto subirà una variazione temporanea. L'appuntamento previsto per la giornata festiva non ... ilmessaggero.it