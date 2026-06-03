Il governo messicano ha dichiarato che non consentirà ingerenze degli Stati Uniti nella lotta ai cartelli della droga. La decisione è stata comunicata in risposta a richieste di collaborazione che il governo americano avrebbe avanzato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche nei rapporti tra i due paesi, ma si conferma la volontà di mantenere piena sovranità nella gestione delle operazioni contro i cartelli. La posizione è stata espressa pubblicamente senza ulteriori commenti ufficiali.

Quali sono le linee rosse invalicabili tracciate da Sheinbaum? Come cambierà la cooperazione tra Messico e Stati Uniti dopo questo scontro? Perché l'ambasciatore Johnson ha chiesto di non politicizzare la lotta ai cartelli? Cosa distingue il supporto operativo dalla vera interferenza politica secondo la presidenza??? In Breve L'ambasciatore Ronald Johnson ha sollecitato il Messico a non politicizzare la lotta ai cartelli. Sheinbaum ha ribadito i principi costituzionali d . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sheinbaum: no alle ingerenze USA sulla lotta ai cartelli messicani

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