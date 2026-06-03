Un viaggio attraverso l’Europa dalla metà del Medioevo al Novecento, incentrato sulla ricerca del Sacro Graal. Il percorso attraversa diverse epoche storiche e tradizioni, evidenziando come il mito si sia evoluto nel tempo. Le fonti storiche e letterarie documentano vari tentativi di localizzare il calice sacro, ma non ci sono prove concrete della sua esistenza. La leggenda del Graal continua a suscitare interesse e ispirazione nel corso dei secoli.

Dal Medioevo al Novecento, un viaggio per l’Europa alla ricerca del Sacro Graal.Preparatevi a un viaggio straordinario tra storia, leggenda e mistero. Nella suggestiva cornice del Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo a Santeramo in Colle (Bari), lo scrittore Stefano Conti vi accompagnerà in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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La Verità Proibita sul Graal

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