Rivoluzione mobilità a Bari | oltre 400mila viaggi e 21mila utenti per il sistema integrato Maas

Notizia in breve

A Bari, il sistema di mobilità integrata Maas ha registrato oltre 400.000 viaggi e più di 21.000 utenti iscritti. Il servizio ha raggiunto un livello di soddisfazione vicino al 96%. I dati sono stati comunicati dall’azienda che gestisce il sistema di trasporto. La piattaforma permette agli utenti di utilizzare diversi mezzi pubblici con un unico biglietto elettronico.