Rivoluzione mobilità a Bari | oltre 400mila viaggi e 21mila utenti per il sistema integrato Maas
A Bari, il sistema di mobilità integrata Maas ha registrato oltre 400.000 viaggi e più di 21.000 utenti iscritti. Il servizio ha raggiunto un livello di soddisfazione vicino al 96%. I dati sono stati comunicati dall’azienda che gestisce il sistema di trasporto. La piattaforma permette agli utenti di utilizzare diversi mezzi pubblici con un unico biglietto elettronico.
Oltre 400mila viaggi tracciati, più di 21mila utenti registrati e un livello di soddisfazione che sfiora il 96%. Sono i numeri del successo di Maas Bari (Mobility as a Service), la sperimentazione nazionale inserita nel programma Maas4Italy (finanziato dal Fondo Complementare al Pnrr con il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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