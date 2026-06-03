Reazione a catena 2026 da oggi in tv | conduttore novità Sfida dei Campioni

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Con l'arrivo dell'estate televisiva torna anche uno degli appuntamenti più amati del preserale di Rai 1: da oggi "Reazione a catena" riapre le sue porte ai telespettatori, che si metteranno alla prova con associazioni di parole, intuizioni lampo e collegamenti logici spesso sorprendenti. A. 🔗 Leggi su Today.it

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