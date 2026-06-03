Reazione a catena 2026 da oggi in tv | conduttore novità Sfida dei Campioni

Con l'arrivo dell'estate televisiva torna anche uno degli appuntamenti più amati del preserale di Rai 1: da oggi "Reazione a catena" riapre le sue porte ai telespettatori, che si metteranno alla prova con associazioni di parole, intuizioni lampo e collegamenti logici spesso sorprendenti. A. 🔗 Leggi su Today.it

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Viggo Mortensen, Jamie Foxx, Denzel Washington e Brad Pitt hanno in comune… Pino Insegno

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REAZIONE A CATENA: INSEGNO TRA LA SFIDA DEI CAMPIONI E I NUOVI GIOCHIIl programma televisivo “Reazione a Catena” torna in onda dal 3 giugno con la sua ventesima edizione.

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Reazione a Catena compie 20 anni: torna Pino Insegno con la sfida dei campioni e tante novità angolodellenotizie.com/2026/05/29/rea… #ReazioneACatena #PinoInsegno x.com

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Reazione a catena torna su Rai 1: data e novità del programma con Pino InsegnoSi riaccendono i riflettori su Reazione a catena, il gioco di Rai 1 condotto da Pino Insegno è pronto a tornare con importanti novità. superguidatv.it