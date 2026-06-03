Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Questa sera, mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Un’intervista al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 3 giugno, con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Rete 4. Con il commento, tra gli altri, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero e di... 🔗 Leggi su Tpi.it

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