Quasi 2 milioni per le strade provinciali | al via i nuovi lavori contro frane e smottamenti

Quasi 2 milioni di euro sono stati stanziati per interventi sulle strade provinciali dell’est dell’Agrigentino. Il contratto d’appalto è stato firmato dal Libero consorzio comunale di Agrigento, che ha avviato un accordo quadro per la manutenzione straordinaria della rete viaria. I lavori mirano a intervenire su frane e smottamenti che interessano le strade della zona.

Nuovi interventi in arrivo sulla rete viaria provinciale dell’Agrigentino orientale. Il Libero consorzio comunale di Agrigento ha infatti firmato il contratto d’appalto relativo all’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria delle strade della zona Est, un piano di lavori destinato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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