Pontedera | a Palazzo Stefanelli un omaggio permanente al presidente Giovanni Gronchi
Martedì è stata inaugurata un’area di ingresso a Palazzo Comunale a Pontedera, dedicata al presidente Giovanni Gronchi. L’installazione si trova all’ingresso del palazzo e fa parte delle celebrazioni del 2 giugno. La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. L’installazione è stata realizzata per rendere omaggio alla figura storica.
E' stata inaugurata martedì, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, l'area di ingresso a Palazzo Comunale che omaggia la memoria di Giovanni Gronchi. Si tratta di una esposizione permanente. Accanto all'immagine del Presidente della Repubblica nato a Pontedera, alla descrizione del suo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie e thread social correlati
Giovanni Raspini al Quirinale: la scultura “Magic Boxes” entra nella collezione permanenteUna scultura intitolata “Magic Boxes” di Giovanni Raspini è stata aggiunta alla collezione permanente del Quirinale.
Argomenti più discussi: Pontedera: a Palazzo Stefanelli un omaggio permanente al presidente Giovanni Gronchi; Gli eventi per l’80esimo anniversario della Repubblica; L'atrio del Comune per Giovanni Gronchi; Ruspe al lavoro per il nuovo McDonald’s: via al cantiere di Pontedera.
URBAN VOICES A PONTEDERA, SFILATA IN CORSO MATTEOTTI E MOSTRA NELL'ATRIO DI PALAZZO STEFANELLI Da ieri e fino al 23 maggio, l’atrio del Comune di Pontedera ospita la mostra fotografica The City Never Sleeps, esposizione finale del pr facebook
Baby pit-stop aperto a Palazzo StefanelliInaugurato ieri mattina nell’atrio del Municipio di Pontedera un nuovo Baby Pit-stop donato da Unicef e Rotary Club Pontedera. Alla presenza della vicesindaca Carla Cocilova è stato presentato il ... lanazione.it