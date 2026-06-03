Pontedera | a Palazzo Stefanelli un omaggio permanente al presidente Giovanni Gronchi

Notizia in breve

Martedì è stata inaugurata un’area di ingresso a Palazzo Comunale a Pontedera, dedicata al presidente Giovanni Gronchi. L’installazione si trova all’ingresso del palazzo e fa parte delle celebrazioni del 2 giugno. La cerimonia ha visto la presenza di autorità locali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. L’installazione è stata realizzata per rendere omaggio alla figura storica.