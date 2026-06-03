Pistacchio | è questo l' odore e il colore più desiderato nella bellezza

Da vanityfair.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il colore e l’odore più richiesti nel settore della bellezza sono il verde pistacchio, sia nel make-up che nella nailcare e nella profumeria gourmand. Questa tonalità, cremosa e raffinata, si distingue come elemento comune tra diversi prodotti di bellezza, unendo le categorie in una tendenza condivisa. La preferenza per questa sfumatura si riflette in molte collezioni e linee di prodotti, evidenziando la sua popolarità tra i consumatori.

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L'ossessione che unisce il mondo del make-up, della nailcare e della profumeria gourmand sotto un'unica nota cromatica e olfattiva è il verde pistacchio, cremoso e sofisticato. Dalla Sicilia con furore, come possiamo noi non fargli una dedica d'amore? +++dropcap È ufficiale: il pistacchio è la superstar della bellezza 2026. Non c'è dubbio, da quello che abbiamo notato in rete, nelle profumerie e sui social che sia lui il re del settore cosmetico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Pistacchio: è questo l'odore e il colore più desiderato nella bellezza
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