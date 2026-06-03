Piazza Euganei il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà | ecco il significato nascosto

Notizia in breve

A Piazza Euganei nel Tufello è stato realizzato un nuovo murale che copre un muro del quartiere. L’opera rappresenta un messaggio di solidarietà, anche se il significato nascosto non è stato ancora chiarito ufficialmente. L’intervento si inserisce nel contesto di iniziative di decorazione urbana e coinvolge artisti locali. La superficie dipinta si estende su una parete di dimensioni significative e si trova in una zona frequentata dal pubblico.