Piazza Euganei il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà | ecco il significato nascosto
A Piazza Euganei nel Tufello è stato realizzato un nuovo murale che copre un muro del quartiere. L’opera rappresenta un messaggio di solidarietà, anche se il significato nascosto non è stato ancora chiarito ufficialmente. L’intervento si inserisce nel contesto di iniziative di decorazione urbana e coinvolge artisti locali. La superficie dipinta si estende su una parete di dimensioni significative e si trova in una zona frequentata dal pubblico.
A Piazza Euganei, nel cuore del Tufello, un nuovo murale trasforma un muro del quartiere in un manifesto visivo di solidarietà. L’opera, realizzata dall’artista Nico Bruchi, non si limita a decorare lo spazio urbano, ma invita chi passa a interrogarsi su un simbolo potente: un’ancora composta da figure umane. Dietro l’immagine si nasconde un messaggio civile, pensato per parlare alla città e ricordare che, contro l’indifferenza, la salvezza passa dalla responsabilità collettiva. Il nuovo murale di Nico Bruchi a Piazza Euganei: un’ancora fatta di umanità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo intervento artistico in corso a Piazza Euganei porta la firma di Nico Bruchi, artista che lavora sui temi della memoria collettiva, dell’identità e dei simboli condivisi. 🔗 Leggi su Funweek.it
Notizie e thread social correlati
Johnny Depp lancia il suo rum (e il significato nascosto della bottiglia conquista i fan)Johnny Depp ha annunciato il lancio di un nuovo rum, aggiungendo un pezzo alla sua carriera nel mondo delle bevande alcoliche.
Argomenti più discussi: Piazza Euganei, il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà: ecco il significato nascosto; Il Consorzio Colli Euganei racconta la Docg Fior d'Arancio attraverso le voci di sei produttrici; L’incredibile ancora gettata nel mare del Tufello; Il docufilm di Biasetto e Piran per scoprire le sorgenti dei Colli Euganei.
L'opera di Nico Lopez Bruchi in Piazza degli Euganei al Tufello ha ancora la vernice fresca! Un’ancora monumentale, gigantesca, su cui si arrampica un’intera umanità fatta di violinisti, astronauti, donne, bambini, guerrieri, acrobati, eschimesi, sciatori, vil facebook
Elezioni comunali: Albignasego ha il nuovo sindaco. Monselice al ballottaggio. Nel comune sui Colli Euganei è testa a testa tra Stefano Peraro e Franco, entrambi intorno al 35%. x.com
Piazza Euganei, il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà: ecco il significato nascostoPiazza Euganei accoglie un nuovo murale: un’ancora umana firmata Nico Bruchi che trasforma il Tufello in simbolo di solidarietà. funweek.it