Piazza Euganei il nuovo murale lancia un messaggio di solidarietà | ecco il significato nascosto

Da funweek.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Piazza Euganei nel Tufello è stato realizzato un nuovo murale che copre un muro del quartiere. L’opera rappresenta un messaggio di solidarietà, anche se il significato nascosto non è stato ancora chiarito ufficialmente. L’intervento si inserisce nel contesto di iniziative di decorazione urbana e coinvolge artisti locali. La superficie dipinta si estende su una parete di dimensioni significative e si trova in una zona frequentata dal pubblico.

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A Piazza Euganei, nel cuore del Tufello, un nuovo murale trasforma un muro del quartiere in un manifesto visivo di solidarietà. L’opera, realizzata dall’artista Nico Bruchi, non si limita a decorare lo spazio urbano, ma invita chi passa a interrogarsi su un simbolo potente: un’ancora composta da figure umane. Dietro l’immagine si nasconde un messaggio civile, pensato per parlare alla città e ricordare che, contro l’indifferenza, la salvezza passa dalla responsabilità collettiva. Il nuovo murale di Nico Bruchi a Piazza Euganei: un’ancora fatta di umanità. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il nuovo intervento artistico in corso a Piazza Euganei porta la firma di Nico Bruchi, artista che lavora sui temi della memoria collettiva, dell’identità e dei simboli condivisi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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