Nuove espressività nuovi linguaggi | astrazioni d' autore da ARTtime
La galleria ARTtime di Udine ospita una mostra collettiva dedicata a nuove ricerche nell’ambito del non-figurativo. L’esposizione presenta opere di diversi artisti che esplorano nuovi linguaggi e astrazioni d’autore, offrendo punti di vista e prospettive alternative. La selezione si concentra su lavori che si distinguono per le espressività e le tecniche adottate, evidenziando un percorso di sperimentazione nel campo delle arti visive. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.
ARTtime, il suo nome in ambito artistico è sinonimo di moto perpetuo: la dinamica galleria udinese presenta ora una mostra collettiva dedicata a nuove ricerche nell'ambito del non-figurativo, punti di vista, prospettive e proposte alternative per esplorare un universo espressivo che – da sempre –. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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