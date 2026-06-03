Nuove espressività nuovi linguaggi | astrazioni d' autore da ARTtime

Notizia in breve

La galleria ARTtime di Udine ospita una mostra collettiva dedicata a nuove ricerche nell’ambito del non-figurativo. L’esposizione presenta opere di diversi artisti che esplorano nuovi linguaggi e astrazioni d’autore, offrendo punti di vista e prospettive alternative. La selezione si concentra su lavori che si distinguono per le espressività e le tecniche adottate, evidenziando un percorso di sperimentazione nel campo delle arti visive. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.