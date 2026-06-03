Non obbligò collega a dargli 14.000 euro | Arnone assolto 10 anni dopo l' arresto

Da agrigentonotizie.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo dieci anni dall'arresto in flagranza, il giudice ha assolto l'ex avvocato dall'accusa di violenza privata. Il procedimento riguardava un presunto tentativo di costringere un collega a consegnargli 14.000 euro. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste. L'ex avvocato, radiato negli anni scorsi, non dovrà rispondere più dell'accusa.

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Dieci anni dopo l'arresto in flagranza, il giudice monocratico Manfredi Coffari ha assolto l'ex avvocato Giuseppe Arnone (radiato negli anni scorsi) dall'accusa di violenza privata perché il fatto non sussiste. La vicenda risale al lontano novembre del 2016, quando la squadra mobile lo aveva. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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