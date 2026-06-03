Non obbligò collega a dargli 14.000 euro | Arnone assolto 10 anni dopo l' arresto

Notizia in breve

Dopo dieci anni dall'arresto in flagranza, il giudice ha assolto l'ex avvocato dall'accusa di violenza privata. Il procedimento riguardava un presunto tentativo di costringere un collega a consegnargli 14.000 euro. La decisione è stata presa perché il fatto non sussiste. L'ex avvocato, radiato negli anni scorsi, non dovrà rispondere più dell'accusa.