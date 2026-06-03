Un albero di abete è caduto sulla strada SP81 nel tratto del Mortirolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore, impedendo il transito. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere i rami e l’albero caduto, liberando infine la strada. La chiusura totale si è protratta per circa cinque ore prima che la circolazione riprendesse normalmente.

Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a liberare la carreggiata?. Quanto tempo è durato il blocco totale della SP81?. Quali rischi reali comporta la vegetazione instabile per i guidatori?. Perché le piogge hanno reso pericolosi i versanti della valle?.? In Breve L'incidente è avvenuto mercoledì 2 giugno intorno alle ore 16:00.. I Vigili del Fuoco di Edolo hanno ripristinato la viabilità in due ore.. Le violente precipitazioni hanno colpito l'alta Vallecamonica e la provincia di Brescia.. L'evento ha interessato la carreggiata della SP81 in direzione del Passo del Mortirolo.. Un abete abbatuto dal maltempo blocca la SP81 verso il Passo del Mortirolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mortirolo, abete cade sulla SP81: bloccata la strada per il maltempo

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Edolo, causa maltempo cade un albero sulla carreggiata: intervengono i Vigili del fuocoÈ avvenuto intorno alle 16 di martedì 2 giugno. Gli operatori sono intervenuti tempestivamente sulla Sp81, che era rimasta bloccata a causa della caduta. quibrescia.it