Mobbing | la Cassazione sancisce il risarcimento col patrimonio privato

La Cassazione ha stabilito che un dirigente può essere chiamato a risarcire danni derivanti da mobbing utilizzando il proprio patrimonio privato. La sentenza chiarisce che il mobbing persecutorio si distingue dallo stress lavorativo da semplice pressione, qualificandosi come comportamento illecito. La decisione evidenzia come, in alcuni casi, i danni causati da comportamenti persecutori possano essere risarciti anche con i beni personali del responsabile.

Come può un dirigente pagare i danni con i propri risparmi? Cosa distingue il mobbing persecutorio dallo straining stressogeno? Perché l'azienda può essere esonerata dal risarcimento del danno? Quali prove servono per dimostrare l'intento egoistico del superiore??? In Breve Condanne basate sull'articolo 2043 del codice civile per fatti illeciti personali. Vessazioni subite da una psichiatra tra il 2009 e il 2011. Tribunale di Catanzaro esclude responsabilità dell&#x . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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