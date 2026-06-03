In Italia, lo scooter 125 è il mezzo più diffuso per gli spostamenti urbani, accessibile con patente A1 o B. È apprezzato per i bassi costi di gestione e la capacità di ridurre i tempi di percorrenza nel traffico cittadino. Per il 2026, sono disponibili diversi modelli tra cui scegliere, con caratteristiche che variano in potenza, design e prezzo. La scelta dipende dalle esigenze di utilizzo e dal budget.

In Italia lo scooter 125 è il mezzo urbano per eccellenza: si guida con la patente A1 (dai 16 anni) o con la patente B, costa poco da mantenere e taglia i tempi del traffico. La scelta però non è banale, perché sotto la sigla “125” convivono mezzi diversissimi: dal budget robusto da 2.300 euro all’icona di stile da oltre 5.000. Ecco i migliori del 2026, i prezzi reali e come scegliere quello giusto per te. Il 125 può andare in autostrada e in tangenziale?. Sì, ed è una novità che in molti ancora ignorano. Dal 14 dicembre 2024 il nuovo Codice della Strada permette ai 125 (e agli scooter elettrici equivalenti da almeno 6 kW) di circolare su autostrade e tangenziali, prima vietate ai mezzi sotto i 150 cc. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Migliori scooter 125 2026: quale comprare?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Best Scooters of 2026

Notizie e thread social correlati

Miglior ragù pronto: quale comprare e quale evitareIl mercato offre una vasta gamma di ragù pronti, pronti per essere utilizzati in pochi minuti.

Temi più discussi: Estate, tempo di scooter: i migliori da comprare nel 2026; 12 moto vintage bellissime tra café racer, scrambler e neo-retrò; Mercato moto e scooter 2026, maggio chiude in positivo: bene gli scooter.; Due ruote, il mercato accelera: a maggio scooter in crescita del 14% | Dueruote.

Ieri, 2 giugno 2026, in Via Franco Alfano: scooter contromano evita una volante della PS e scivola finendo sul bidone dell'indifferenziata ma, a parte qualche escoriazione, i due ragazzi stanno bene Nunzio Di Bernardo x.com

Patente B 2026: tutte le novità, anche per chi guida moto e scooter 125Dal 2026 ottenere la patente B costerà più tempo e più denaro. Le ore di guida obbligatorie salgono, il foglio rosa segue nuove regole, e l'esame teorico si prepara a includere nuovi argomenti imposti ... moto.it

Scooter 125 cc: 5 ruota alta per patente B e tangenzialiCon il via libera a tangenziali e autostrade, i 125 cc sono sotto la lente d’ingrandimento per chi è alla ricerca di uno scooter economico e pratico ... msn.com