MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile
MEXC ha annunciato di aver destinato 1.000 Bitcoin alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile. La piattaforma di trading di asset digitali a commissione zero ha pubblicato un rapporto che dettaglia le misure di sicurezza adottate e gli investimenti effettuati nel periodo. La comunicazione non specifica ulteriori dettagli sulle modalità di allocazione o sulle implicazioni di questa riserva strategica.
- VICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 PRNewswire -- MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo-aprile, che include l'investimento strategico di 1.000 BTC nelle proprie riserve di capitale al fine di rafforzare la protezione degli utenti. L'infrastruttura di sicurezza di MEXC ha intercettato e bloccato 26.897 account collegati a frodi coordinate nell'arco di 60 giorni, con un aumento del 18,9% rispetto al ciclo di rendicontazione precedente. I motori di threat intelligence hanno individuato 6.903 gruppi criminali (con un aumento del 33,6%), con la maggiore concentrazione registrata nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e in Indonesia, dove sono stati rilevati rispettivamente 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it
MEXC Platform Review - Complete Overview of the Crypto Exchange
Notizie e thread social correlati
Guerra in Medio Oriente, la Ue valuta il razionamento dei carburanti e un nuovo ricorso alle riserve strategicheL’Unione europea sta prendendo in considerazione misure di emergenza legate all’approvvigionamento energetico.
Argomenti più discussi: MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile; MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo–aprile; Bybit aggiorna i Futures Bot per supportare i Futures Perp TradFi mentre i mercati azionari toccano nuovi massimi storici; Reap diventa membro principale Visa in Messico ed espande l’emissione di carte in stablecoin a livello globale.
Ci sono gesti che non fanno rumore, ma sanno parlare al cuore. Scegli di destinare il tuo 5x1000 ad AVIS Provinciale Modena: una firma che diventa cura, vicinanza, speranza condivisa. Un piccolo segno, capace di attraversare il tempo e trasformarsi in qualc facebook
MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprileVICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 /PRNewswire/ -- MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo ... adnkronos.com