MEXC destina 1.000 BTC alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile

MEXC ha annunciato di aver destinato 1.000 Bitcoin alle riserve strategiche nel rapporto sulla sicurezza di marzo-aprile. La piattaforma di trading di asset digitali a commissione zero ha pubblicato un rapporto che dettaglia le misure di sicurezza adottate e gli investimenti effettuati nel periodo. La comunicazione non specifica ulteriori dettagli sulle modalità di allocazione o sulle implicazioni di questa riserva strategica.

- VICTORIA, Seychelles, 27 maggio 2026 PRNewswire -- MEXC, pioniere nel trading di asset digitali a commissione zero, ha pubblicato il suo rapporto bimestrale sulla sicurezza relativo al periodo marzo-aprile, che include l'investimento strategico di 1.000 BTC nelle proprie riserve di capitale al fine di rafforzare la protezione degli utenti. L'infrastruttura di sicurezza di MEXC ha intercettato e bloccato 26.897 account collegati a frodi coordinate nell'arco di 60 giorni, con un aumento del 18,9% rispetto al ciclo di rendicontazione precedente. I motori di threat intelligence hanno individuato 6.903 gruppi criminali (con un aumento del 33,6%), con la maggiore concentrazione registrata nella Comunità di Stati Indipendenti (CSI) e in Indonesia, dove sono stati rilevati rispettivamente 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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