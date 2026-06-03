Messico-Serbia Amichevole di preparazione 05-06-2026 ore 04 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Messico affronterà la Serbia in un’amichevole di preparazione prima dei Mondiali del 2026, in programma il 5 giugno alle 4:00. La partita si terrà prima dell’esordio contro il Sudafrica, previsto per l’11 giugno. Le formazioni e le quote di scommessa sono state pubblicate, ma non sono ancora stati comunicati dettagli sui giocatori titolari o sui pronostici ufficiali. La partita rappresenta un’ultima occasione per testare le strategie prima dell’inizio del torneo.

Il Messico è pronto per l’esordio ai Mondiali del 2026 che avverrà l’11 giugno contro il Sudafrica, ma prima di allora disputerà la sua ultima amichevole contro la Serbia. El Tricolor ha già giocato e vinto il 23 maggio contro una sorta di Ghana B e poi ha replicato una settimana dopo battendo 1-0 l’Australia.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Mexico vs Serbia Predictions: The Last World Cup Test!

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Il Messico ha giocato più partite negli Stati Uniti che in Messico. reddit

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