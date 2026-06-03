Maturità 8 consigli per gestire ansia e stress

Gli studenti affrontano l'esame di maturità, che segna la fine del percorso scolastico di secondo grado. Durante questa fase, molti sentono crescere ansia e stress. Per gestire queste emozioni, è consigliabile mantenere un ritmo di studio regolare, fare pause frequenti, dormire a sufficienza, praticare tecniche di respirazione e organizzare bene il tempo. È importante anche evitare di confrontarsi troppo con gli altri e mantenere un atteggiamento positivo.

Per molti studenti, questo periodo conclusivo dell’anno scolastico rappresenta il completamento di un importante progetto formativo relativo alla scuola secondaria di secondo grado. In tale fase, per ottimizzare l’apprendimento scolastico, inteso come processo inerente alle aree di sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale, è necessario un ulteriore impegno ed una maggiore concentrazione. Sono richieste capacità di problem solving e competenze in ordine all’autonomia, utili ad affrontare l’esame di maturità. Le ultime interrogazioni, le verifiche e le simulazioni d’esame, accrescono i livelli di stress per studenti e studentesse; che manifestano il proprio disagio emotivo con sintomi fisici quali insonnia, tachicardia, mal di testa, agitazione ed ansia generalizzata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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3 Consigli per Gestire lAnsia da Esame | Istituto Formativo Aladia

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