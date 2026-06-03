A Pistoia si registrano strade interrotte, frane e allagamenti a causa del maltempo. Il livello del torrente Ombrone ha superato la soglia di guardia, poi tornata nella norma. Sono esondati anche il torrente Brana e alcuni corsi d'acqua minori, provocando allagamenti in diverse zone del territorio comunale. Il Comune ha richiesto lo stato di emergenza per far fronte alla situazione.

Stamattina il sindaco Giovanni Capecchi ha effettuato un sopralluogo nelle aree del territorio comunale maggiormente colpite dal maltempo. Tra le principali criticità rilevate, il superamento del livello di guardia del torrente Ombrone (poi rientrato), l’esondazione del torrente Brana e alcuni corsi d’acqua minori, che hanno causato allagamenti e disagi in varie aree del territorio comunale. In particolare, in via Modenese, nel tratto compreso tra i numeri civici 180 e 162A, l’esondazione di una gora ha provocato l’allagamento di alcune abitazioni. Ulteriori criticità si sono registrate nelle zone di via dei Campisanti e via Sant’Agostino, a seguito dell’esondazione del torrente Brana, con presenza di fango sulla carreggiata, spostamento di cassonetti e infiltrazioni d’acqua in alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Maltempo a Pistoia: strade interrotte, frane e allagamenti. Il Comune chiede stato di emergenza

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