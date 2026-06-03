Malattia di Chagas spaventa l’America Latina circa 6 mln convivono con l’infezione parassitaria

Notizia in breve

La malattia di Chagas è un'infezione causata dal protozoo Trypanosoma cruzi, diffusa in America Latina. Si stima che circa 6 milioni di persone siano infette. È considerata una malattia tropicale spesso trascurata e si associa a condizioni di vulnerabilità sociale. La trasmissione avviene principalmente tramite insetti vettori, sangue infetto e da madre a figlio. La patologia può sviluppare forme croniche con danni al cuore e ad altri organi.