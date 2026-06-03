Malattia di Chagas spaventa l’America Latina circa 6 mln convivono con l’infezione parassitaria
La malattia di Chagas è un'infezione causata dal protozoo Trypanosoma cruzi, diffusa in America Latina. Si stima che circa 6 milioni di persone siano infette. È considerata una malattia tropicale spesso trascurata e si associa a condizioni di vulnerabilità sociale. La trasmissione avviene principalmente tramite insetti vettori, sangue infetto e da madre a figlio. La patologia può sviluppare forme croniche con danni al cuore e ad altri organi.
(Adnkronos) – Cos'è la malattia di Chagas? Una patologia infettiva, diffusa in America Latina, causata dal protozoo Trypanosoma cruzi – definita come una 'malattia tropicale negletta' – che è strettamente legata a contesti di vulnerabilità sociale. Se non diagnosticata e curata tempestivamente può diventare letale. "È trasmessa principalmente da insetti simili a cimici (Triatominae) lunghi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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