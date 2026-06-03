Mafia pugliese nel Molise | 4 interdittive tra bar e vendita auto

Notizia in breve

Quattro decreti interdittivi sono stati emessi nel Molise contro attività gestite da gruppi legati alla mafia pugliese. Le misure riguardano principalmente bar e negozi di vendita auto. Le autorità hanno accertato che i gruppi hanno utilizzato i locali e il commercio online per riciclare denaro e infiltrarsi nel tessuto economico locale. Le indagini sono in corso per verificare ulteriori coinvolgimenti e modalità di infiltrazione.