Mafia pugliese nel Molise | 4 interdittive tra bar e vendita auto
Quattro decreti interdittivi sono stati emessi nel Molise contro attività gestite da gruppi legati alla mafia pugliese. Le misure riguardano principalmente bar e negozi di vendita auto. Le autorità hanno accertato che i gruppi hanno utilizzato i locali e il commercio online per riciclare denaro e infiltrarsi nel tessuto economico locale. Le indagini sono in corso per verificare ulteriori coinvolgimenti e modalità di infiltrazione.
Come hanno fatto i gruppi pugliesi a infiltrarsi nei bar locali? Quali settori del commercio online vengono usati per riciclare denaro? Come influisce questa infiltrazione sulla concorrenza dei commercianti onesti? Quali nuovi controlli dovranno adottare i sindaci del Basso Molise??? In Breve Infiltrazione pugliese tramite bar, ristoranti e sale giochi tra Termoli e Campomarino. Riciclaggio di capitali illeciti tramite vendita auto nuove e usate online. Prefettura propone ai sin . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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