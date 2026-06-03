Livorno fotografa inglese derubata dell' attrezzatura durante una sosta in città | Aiutatemi a ritrovare hard disk schede SD e documenti
Una fotografa inglese è stata derubata dell’attrezzatura durante una sosta a Livorno. Durante il furto, sono stati portati via hard disk, schede SD e documenti. La donna, che si occupa di matrimoni, si trovava in Toscana con il compagno per qualche giorno di vacanza. La vittima ha chiesto aiuto per ritrovare i dati e l’attrezzatura rubata. Nessuna informazione è stata fornita sui sospetti o sulle modalità del furto.
Joanna è una fotografa di matrimoni e insieme al compagno si era concessa qualche giorno di vacanza in Toscana. Prima di rientrare nel Regno Unito, ieri sera, martedì 2 giugno, ha deciso di fare una sosta a Livorno, nei pressi dell’Accademia Navale, per mangiare una pizza da “50 Special”. Una. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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