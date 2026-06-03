L’Isola dei Famosi 2026 ecco i primi tre concorrenti ufficiali e la data d’inizio delle registrazioni

Da ilsipontino.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati confermati i primi tre concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2026, che partiranno per le Filippine. Le registrazioni della nuova stagione inizieranno tra fine marzo e inizio aprile. La produzione ha annunciato il cast e la data di inizio, senza ulteriori dettagli sui partecipanti. La trasmissione avrà un formato rinnovato rispetto alle edizioni precedenti.

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La macchina di L’Isola dei Famosi 2026 è ufficialmente partita e già si respira aria di avventura. Dopo settimane di indiscrezioni, arrivano i primi nomi confermati del cast che sbarcherà nelle Filippine per una stagione completamente rinnovata. Il reality di Canale 5 cambia pelle, abbandona la diretta e si trasforma in un format registrato, più dinamico. Il pubblico si prepara a scoprire un’edizione che promette colpi di scena, prove estreme e un ritmo serrato. Ma chi sono i primi tre concorrenti ufficiali? Quando inizieranno le registrazioni e quali sorprese riserva la nuova conduzione? Scopriamolo insieme. Tra i protagonisti di L’Isola dei Famosi 2026 spicca Pierpaolo Pretelli, volto amatissimo dal pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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