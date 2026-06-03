Durante l’estate, le persone si sono trovate a dover affrontare l’esposizione ai raggi UV, con la pelle che richiede una protezione efficace. Si è diffusa la pratica dello strato di protezione solare, nota come SPF layering, che prevede l’applicazione di più prodotti per creare una barriera invisibile. Questa tecnica permette di ottenere una protezione più uniforme e leggera, evitando residui pesanti o untuosi sulla pelle.

Life&People.it Un velo di luce dorata sulle strade metropolitane, l’esposizione ai raggi UV diventa la costante delle giornate estive, e, ovviamente la pelle ha bisogno di uno schermo protettivo che si allontani dalle consistenze pastose e dai residui occlusivi della cosmesi storica. L’industria di settore trasforma questa necessità in un rituale codificato dove il trend dell’ SPF layering permette di sovrapporre formule leggerissime. Il problema storico dei solari urbani risiede infatti nella loro intrinseca incompatibilità con il trucco e le alte temperature, i laboratori di ricerca sviluppano sieri solari trasparenti che agiscono come primer di preparazione, fondendosi con l’incarnato in pochi istanti, una stratificazione intelligente che risolve il dilemma delle quantità applicate. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’arte dell’SPF Layering: l’architettura invisibile della protezione solare estiva

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