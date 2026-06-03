Appuntamento da non perdere domani mattina all’insegna dello sport e dell’inclusione. Un momento di svago e di benessere, ma anche di grandi emozioni, che vedrà in prima linea accanto ai giovani tanti ospiti d’eccezione. Infatti, in piazza VIII Agosto, avrà luogo, a partire dalla 9, la tappa di Banca Generali – Un Campione per Amico, la più longeva manifestazione educativo-sportiva d’Italia, che promuove lo sport come strumento di inclusione e benessere. Banca Generali è promotrice da 15 anni di questo evento, che ogni anno porta nelle più belle piazze italiane migliaia di bambini. Protagonisti di questa tappa bolognese saranno Adriano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Borse europee, partenza debole: a Piazza Affari acquisti su Stm +1,8% -0,1% -0,4% -0,5% -0,7% A Milano Tenaris +1,3%, Saipem +0,9%, Eni +0,9%. Finecobank -1,3&, Generali -1,3%, Banca Mediolanum 1,5%. Ferragamo +8,5% dopo annuncio x.com

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