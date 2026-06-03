Un nuovo motore 2T da 327 cc è stato presentato, leggero e dotato di iniezione. Esiste in due versioni: la KX327, dedicata al motocross, e la KX327X, pensata per il cross-country. La versione enduro include un cambio a sei marce, cavalletto laterale e caratteristiche specifiche per il fuoristrada.

A quasi 20 anni di distanza dall’ultima volta, Kawasaki vanta una moto a due tempi all’interno della propria gamma (bambini esclusi). Nessun pesce d’aprile, nessun sogno: il brand giapponese porta sul mercato una moto a miscela vera e propria. Se tutto ciò non è utopia, nel 2026, poco ci manca. La moto, dalla cilindrata molto particolare per quelli che sono gli standard dell’off-road, è distinta in due varianti: Kawasaki KX327 per il Motocross e Kawasaki KX327X per il Cross-Country, con tanto di sesta marcia, prima corta per i tratti di enduro più impegnativi, cavalletto laterale e accortezze per la specialità. Il cuore pulsante delle nuove KX 2T è il monocilindrico 327 cc raffreddato a liquido, a doppia iniezione elettronica, studiata appositamente per questi modelli, e avviamento elettrico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kawasaki, il 2T è tornato: un 327 cc leggero, potente e a iniezione

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