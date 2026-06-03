Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 03 Giugno 2026 si attesta a 0,132 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (02 Giugno 2026), il prezzo minimo è stato di 0,063 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,172 €kWh alle ore 9 e alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13 e le 15, mentre le fasce serali e mattutine si sono confermate le più costose. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 03062026 0,132. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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