Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Da quifinanza.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica si attesta oggi a 0,132 euro per kilowattora, aggiornato al 3 giugno 2026. L’indicatore mostra una variazione rispetto alle quotazioni precedenti, con un andamento che riflette le fluttuazioni del mercato energetico. Nessun altro dettaglio sulle variazioni orarie o sui motivi di questa cifra è stato fornito.

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Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 03 Giugno 2026 si attesta a 0,132 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (02 Giugno 2026), il prezzo minimo è stato di 0,063 €kWh alle ore 14, mentre il massimo ha raggiunto 0,172 €kWh alle ore 9 e alle ore 21. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle centrali della giornata, in particolare tra le 13 e le 15, mentre le fasce serali e mattutine si sono confermate le più costose. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 03062026 0,132. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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