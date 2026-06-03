IA e dignità | Leone XIV punta sulla custodia dell’individuo

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un intervento del Leone XIV ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e della tutela della dignità umana. La discussione si è concentrata sul modo in cui gli algoritmi influenzano i desideri individuali e sulla questione di chi abbia il controllo sulla ricerca scientifica a livello mondiale. Non sono state fornite dettagli su decisioni o decision-maker specifici, né su eventuali misure adottate. La riflessione si è limitata a evidenziare queste tematiche senza approfondimenti ulteriori.

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Come fanno gli algoritmi a preconfigurare i nostri desideri più profondi?. Chi controlla realmente la direzione della ricerca scientifica globale?. Quali sono i rischi di una libertà ridotta a micro-scelte commerciali?. Come possiamo proteggere la nostra capacità di pensare in modo consapevole?.? In Breve Pubblicazione il 15 maggio in occasione del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Riferimento al pensiero di Foucault sulla direzione della ricerca scientifica. Citazione di D. F. Wallace sulla necessità di decidere a cosa pensare. Rischio di controllo tramite smartphone e tablet fin dalla prima infanzia. L’enciclica Magnifica di Leone XIV pone la custodia dell’individuo al centro del dibattito sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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