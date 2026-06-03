IA e dignità | Leone XIV punta sulla custodia dell’individuo

Notizia in breve

Un intervento del Leone XIV ha affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e della tutela della dignità umana. La discussione si è concentrata sul modo in cui gli algoritmi influenzano i desideri individuali e sulla questione di chi abbia il controllo sulla ricerca scientifica a livello mondiale. Non sono state fornite dettagli su decisioni o decision-maker specifici, né su eventuali misure adottate. La riflessione si è limitata a evidenziare queste tematiche senza approfondimenti ulteriori.