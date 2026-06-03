Gravelord Recensione | Lo sparatutto frenetico che ricorda Doom e Quake

Notizia in breve

Un nuovo sparatutto si ispira chiaramente a Doom e Quake, offrendo un gameplay frenetico e violento. Il gioco presenta ambientazioni dark e arene di combattimento rapide, con armi potenti e nemici numerosi. La grafica riprende uno stile retrò, con effetti visivi intensi. Le modalità di gioco includono missioni singole e multiplayer. Non sono stati segnalati problemi tecnici significativi, e il titolo è disponibile su diverse piattaforme.