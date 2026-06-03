Gravelord Recensione | Lo sparatutto frenetico che ricorda Doom e Quake

Da gamerbrain.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo sparatutto si ispira chiaramente a Doom e Quake, offrendo un gameplay frenetico e violento. Il gioco presenta ambientazioni dark e arene di combattimento rapide, con armi potenti e nemici numerosi. La grafica riprende uno stile retrò, con effetti visivi intensi. Le modalità di gioco includono missioni singole e multiplayer. Non sono stati segnalati problemi tecnici significativi, e il titolo è disponibile su diverse piattaforme.

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Gravelord è uno di quei giochi che non prova nemmeno a nascondere le proprie radici. Il titolo di Fatbot Games guarda apertamente alla scuola di Doom, Quake, Duke Nukem e degli sparatutto in prima persona più sporchi, veloci e rumorosi degli anni Novanta, ma lo fa con una personalità abbastanza marcata da non sembrare soltanto un esercizio di nostalgia. Disponibile su PC tramite Steam dal 21 maggio 2026, dopo un periodo in Accesso Anticipato iniziato il 22 gennaio 2025, Gravelord è un boomer shooter che punta su livelli costruiti a mano, orde di nemici, segreti, armi pesanti, carte dei tarocchi, umorismo nero e un protagonista volutamente sopra le righe. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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