Gita al faro – visita al faro di Bari
Sabato 6 giugno alle 18, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante, si svolgerà una visita guidata al Faro di Bari. Costruito nel 1869, il faro è considerato un simbolo luminoso della città.
Sabato 06 giugno ore 18.00Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di altitudine), è il terzo faro. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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Il festival Gita al faro si aprirà mercoledì 17 giugno alle ore 18.30 con Storie di confino, incontro dedicato alla figura di Giuseppe Di Vittorio. Anthony Santilli presenta il volume di Michele Colucci Giuseppe Di Vittorio cittadino del mondo. Una biografia tra sind facebook
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