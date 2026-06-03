Una giornalista nota si sposa con il suo fidanzato, anch’egli giornalista di rilievo. La coppia, che ha mantenuto la relazione lontano dai media, si appresta a celebrare il matrimonio. La notizia è stata confermata senza dettagli aggiuntivi su data o location. Entrambi sono figure riconosciute nel mondo dell’informazione e la loro storia d’amore si è sviluppata senza esposizione pubblica.

Una storia d’amore vissuta lontano dai riflettori starebbe per compiere il passo più importante. Dopo mesi trascorsi nella massima discrezione, Giorgia Cardinaletti sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì accanto a Francesco Bechis, collega giornalista con cui condivide non soltanto la vita privata, ma anche la passione per l’informazione. La notizia, emersa nelle ultime ore, ha sorpreso molti osservatori proprio perché la coppia ha sempre scelto di mantenere un profilo estremamente riservato, evitando di trasformare la relazione in un argomento da cronaca rosa. Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano!. Secondo le indiscrezioni circolate recentemente, la conduttrice del Tg1 avrebbe ricevuto una proposta di matrimonio dal compagno e avrebbe accolto con entusiasmo la richiesta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giorgia Cardinaletti si sposa! La giornalista va a nozze con il giovane fidanzato (anche lui giornalista famoso!)

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Giorgia Cardinaletti si sposa l'amore che sboccia nel Tg1

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