Nel giardino Buonamici si svolgono eventi di musica e teatro organizzati con la collaborazione di enti locali, nell’ambito del cartellone estivo “Oltre il giardino”. Questi appuntamenti sono gratuiti e fanno parte delle proposte della stagione Prato Estate, che include anche altri eventi in periferia, come quelli presso il polo Campolmi e i musei della città. La programmazione si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza e si rivolge a un pubblico vario.

Oltre il polo Campolmi, ecco gli altri appuntamenti della Prato Estate, a ingresso libero. In giardino Buonamici, musica e teatro in collaborazione con la Provincia e Casotto aTipico, nell’ambito del cartellone estivo Oltre il giardino. Le domeniche 14 e 28 giugno, 5 e 12 luglio alle 21 Buonamici Sunday Session, un ciclo di jam session con ospiti a sorpresa a cura di Capanno Dischi; il 21 giugno, 21.30, Shadowplay, spettacolo dal vivo che unisce musica e performance narrative con Simona Arrighi e Riccardo Naldini e la Permanent Joy Division Passion Band – Tribute; il 26 in concerto i K2, rock band italiana di giovanissimi, nata alla KolAm Scuola Rock e formata da Leo Pieraccini, Francesco Franchi, Mattia Mannelli e Alessandro Prete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giardino Buonamici. Palazzo Datini, i musei le proposte in periferia

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La musica al tempo di Segantini - Giovanni Bietti

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