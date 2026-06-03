Forbidden fruit 4 replica puntata 3 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Durante una festa di fidanzamento, un gruppo di finti poliziotti ha fatto irruzione, catturando Zehra. La cerimonia celebrava la proposta di Halit a Yildiz, ma è stata interrotta dall'irruzione improvvisa. Zehra è stata rapita durante i festeggiamenti, mentre gli sconosciuti hanno arrestato e portato via la donna. La scena si è svolta nel corso della puntata trasmessa oggi.