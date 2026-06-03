Festa dell' Arma | tra gli ospiti del grande evento a Roma c' è anche Marco il ragazzo brianzolo che ha i carabinieri nel cuore

Durante la festa dell'Arma a Roma, tra gli ospiti c’era anche un ragazzo brianzolo con un forte attaccamento ai carabinieri. La sua vicenda era diventata nota a livello nazionale, dopo che un furto di marsupio aveva portato a una reazione intensa da parte sua. Il giovane, autistico, aveva vissuto quell’episodio come un evento molto grave, suscitando attenzione e solidarietà.

La sua storia era salita alla ribalta delle cronache nazionali. Il furto di quel marsupio che, in altri, avrebbe fatto scattare tanta rabbia in lui (giovane ragazzo autistico) aveva provocato qualcosa di ben più grave. Quel furto lo aveva mandato completamente in tilt e solo grazie alla capacità. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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