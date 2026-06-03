Farm secret 2026 - vieni a scoprire chi suona!

Il FARM SECRET, parte integrante del festival, si svolgerà anche nel 2026. L'evento, ormai consolidato, si distingue come una delle principali attrazioni del festival stesso. La partecipazione è prevista come una delle tappe più riconoscibili, consolidando il ruolo del FARM SECRET all'interno della manifestazione annuale. La data e le modalità di accesso saranno comunicate successivamente.

Eccoci: anche quest’anno il FARM SECRET è uno dei punti fermi del festival!Ormai per noi non è più una parentesi strana dentro al FARM ma uno dei suoi punti più riconoscibili. Un format che negli ultimi anni abbiamo scelto di portare avanti perché continua a dirci qualcosa di preciso sul modo in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE Hardest SECRET Quest In ABYSS!

Notizie e thread social correlati

’Vieni via con me’, fra calici e gusto. Una via Emilia tutta da scoprireSu una lunga tovaglia bianca si vedono numerose macchie di colore, di forma irregolare e diversa tra loro.