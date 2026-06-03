Farm secret 2026 - vieni a scoprire chi suona!

Da baritoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il FARM SECRET, parte integrante del festival, si svolgerà anche nel 2026. L'evento, ormai consolidato, si distingue come una delle principali attrazioni del festival stesso. La partecipazione è prevista come una delle tappe più riconoscibili, consolidando il ruolo del FARM SECRET all'interno della manifestazione annuale. La data e le modalità di accesso saranno comunicate successivamente.

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Eccoci: anche quest’anno il FARM SECRET è uno dei punti fermi del festival!Ormai per noi non è più una parentesi strana dentro al FARM ma uno dei suoi punti più riconoscibili. Un format che negli ultimi anni abbiamo scelto di portare avanti perché continua a dirci qualcosa di preciso sul modo in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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