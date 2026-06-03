Tra le trame dal 8 al 12 giugno, Alya viene tradita e ricattata. La soap turca in onda su Canale 5 in quel periodo presenta numerosi colpi di scena e momenti intensi. La programmazione è prevista dal lunedì al venerdì alle 14:45.

La settimana che va dall’8 al 12 giugno 2026 si preannuncia come una delle più intense e cariche di colpi di scena per Far Away, la soap turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45. Alya si troverà stretta in una morsa sempre più soffocante, tra fughe fallite, segreti esplosivi e una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello del piccolo Deniz. La settimana si apre con Alya in preda all’ansia per la scomparsa di Izzet. Quando decide di affrontare Sadakat per ottenere risposte, la matriarca le mostra il cellulare dell’uomo come prova che qualcosa è andato storto, salvo poi orchestrare qualcosa di ben più sinistro: incarica Kaya di accompagnare Alya insieme a Kadir in un luogo isolato, dove Izzet è stato costretto a trascorrere l’intera notte intrappolato in un campo minato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Far Away, trame 8-12 giugno: Alya tradita e ricattata

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