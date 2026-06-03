Nella serie TV turca Far Away, il personaggio Boran, marito di Alya, viene ucciso. La trama si basa sulla serie libanese Al Hayba, con alcune modifiche adottate dagli sceneggiatori turchi. La produzione, iniziata prima di giugno 2026, è ancora in corso e va in onda su Canale 5. Non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla causa della morte di Boran o sul suo destino finale nella serie.

La serie TV turca Far Away è basata sulla serie originale libanese Al Hayba. In Turchia gli sceneggiatori hanno deciso di fare qualche cambiamento nella trama con questo adattamento, che da giugno 2026 va in onda su Canale 5 e che è ancora in produzione. Tra queste modifiche c’è quella legata a Boran, uno dei personaggi più importanti nella versione turca, perché la sua morte dà inizio a tutta la storia di Alya e del conflitto con la famiglia Albora. Ma la domanda che molti spettatori si fanno è una sola: chi lo ha ucciso? Ma soprattutto è davvero morto? Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni turche. Vi anticipiamo che nella versione libanese è morto davvero, mentre in quella turca le cose cambiano! La morte di Boran: incidente o omicidio? Chi l’ha ucciso nella serie originale?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Far Away, Boran (marito di Alya) è davvero morto? Tutta la verità

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Far Away: segreti, tensioni e colpi di scena nella nuova soap turca di Canale 5

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