Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi mercoledì 3 giugno 2026 | tutti i numeri vincenti

Alle 20 di oggi, le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono state trasmesse in diretta su Today. Sono stati annunciati i numeri vincenti di questa sessione, senza ulteriori dettagli sui premi o le vincite. La pubblicazione dei numeri è avvenuta subito dopo la conclusione dell’estrazione. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati è stata comunicata in questa versione.

Estrazioni Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, in diretta alle 20 su Today.it. Il primo concorso del mese di giugno è senza dubbio "particolare" rispetto al solito. Si tratta infatti del recupero dell'estrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica, ma che. 🔗 Leggi su Today.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di mercoledì 7 Gennaio 2026

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